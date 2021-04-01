SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'a büyük onur! Aliyev'den Bayraktar'a madalya
Türk SİHA'larının gücü ile Karabağ savaşında Ermenistan'ı mağlup ederek topraklarını kurtaran Azerbaycan, Bayraktar ailesine teşekkür etti. Dünyanın Türk SİHA'larını konuştuğu dönemde Selçuk Bayrak ile bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'a madalya taktı.
Türk SİHA'ları Karabağ savaşında Azerbaycan adına tarihi değiştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'a madalya taktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yerli ve milli imkanlarla üretilip geliştirilen SİHA'lar, Karabağ'da Azerbaycan'a zafer getirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bugün, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile birlikte ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'ü makamında ağırladı.
AZERBAYCAN'DA ÇOK SEVİLİYOR
Azerbaycan, havadaki hakimiyetinin sayesinde kısa sürede Ermenistan karşısında zafere ulaşmıştı; bu zafere katkısı nedeniyle de Selçuk Bayraktar Azerbaycan halkının sevgisini kazandı.
"BÜYÜK ŞEREF VE ONUR DUYDUK
Selçuk Bayraktar da ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayıp "Büyük şeref ve onur duyduk." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak geleceği için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bayraktar, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:
"Babam Özdemir Bayraktar ve ağabeyim Haluk Bayraktar ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmekten dolayı büyük şeref ve onur duyduk. Tek Millet İki Devlet'in ortak geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."
ABD ÖRNEK GÖSTERDİ
Öte yandan Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonun dünya çapında yankıları sürüyor. Pek çok ülkenin ve NATO gibi uluslararası kuruluşların gündemini meşgul eden harekat, İHA ve SİHA'ların etkisi ve propaganda gücünü de ortaya serdi. Son olarak, ABD merkezli Foreign Policy, Karabağ operasyonunda İHA ve SİHA'ların kullanımına yönelik bir analiz yayımladı.
AVLANMAK KOLAY HALE GELDİ
Jack Detsch imzalı yazıda, ABD Ordusu Asimetrik Harp Gücü'nün eski Başkanı Albay Scott Shaw'ın ve ordunun eğitmenlerinin Dağlık Karabağ Savaşı'nın saatler süren görüntülerini inceleyerek öğrendikleri hakkında brifing vermekle meşgul olduğu ifade edildi. Yazıda Dağlık Karabağ Savaşı'nın "ABD için bir okul" olduğu aktarıldı. Analizde, Türk İHA/SİHA'larına da değinilerek şu ifadeler kullanıldı: "Azerbaycan, geçtiğimiz sonbaharda tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesi için Ermenistan ile mücadelesinde gökyüzünü ele geçirdiğinde, Türk insansız hava araçlarıyla hava savaşını kazandığında, ABD Ordusu stratejistleri için bir şey netleşmeye başladı: Avlanmak daha kolay hale geliyor."
"ABD YA DA RUSYA OLMANIZA GEREK YOK"
"Tankların, topçu mevziilerinin, askeri birliklerin İHA'lar tarafından vurulduğu videolar görebilirsiniz" diyen Shaw, Azerbaycan'ın Türk İHA'larıyla Ermenistan'ı "bozguna uğratmasının" artık sadece ABD'nin havada üstünlüğe sahip olmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Shaw, "Bu çatışmada açık olan şey, daha az finanse edilen bir ulusun müşterek silahlı savaşlar yapabileceğidir. ABD ya da Rusya olmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.
BAYRAKTAR'A ÖVGÜ
İnsansız hava araçlarının savaşlardaki öneminin Dağlık Karabağ Savaşı'nda daha da öne çıktığı belirtilen yazıda, ABD savunma planlayıcılarının bu konuda yeni stratejiler geliştirmeye başladığı ifade edildi. Yazıda ayrıca, Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının da savaştaki etkinliğine dikkat çekildi: "Altı hafta süren çatışma sırasında Azerbaycan, savaş alanını küçültmek ve Ermenistan'ın zırhlı kuvvetlerini ve hatta cephe hattına bile ulaşmamış lojistik desteği parçalamak için Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını konuşlandırdı."