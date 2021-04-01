SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'a büyük onur! Aliyev'den Bayraktar'a madalya

ABD ÖRNEK GÖSTERDİ

Öte yandan Azerbaycan'ın iki aydan kısa bir süre içinde Dağlık Karabağ'daki 26 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği operasyonun dünya çapında yankıları sürüyor. Pek çok ülkenin ve NATO gibi uluslararası kuruluşların gündemini meşgul eden harekat, İHA ve SİHA'ların etkisi ve propaganda gücünü de ortaya serdi. Son olarak, ABD merkezli Foreign Policy, Karabağ operasyonunda İHA ve SİHA'ların kullanımına yönelik bir analiz yayımladı.