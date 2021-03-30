30 Mart 2021, Salı
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Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, 'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Mustafa Duman atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine Mustafa Duman getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Duman atanmıştır."

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