Türk SİHA’ları ABD’yi korkuttu: Artık eski günlerimiz yok, teknolojisi örnek alınmalı

"Dağlık Karabağ savaşı bize şunu gösterdi: Artık uluslar, savunma bütçelerinde rekor kırmadan da kombine savaş araçları geliştiriyor. Bunun için ABD veya Rusya olmanıza gerek yok. Kombine savaş aracı geliştirme girişimlerinin maliyetleri, sanılandan çok daha uygun. Bu güçlü teknolojiyi geliştirmek için ABD Hava Kuvvetleri'ninki gibi sistemlerine ihtiyacınız yok." ifadelerini kullanan Shaw, 6 hafta süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında Türk SİHA'larının, çoğunluğu İsrail yapımı olan Ermenistan zırhlı kuvvetlerine tahmin edilemeyecek ölçüde zarar verdiğini ve etkisiz hale getirdiğini sözlerine ekledi.