31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

Son dakika | Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

Son dakika haberi... otoparkına 2016’da park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin ölümü, 33 kişinin de yaralandığı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., 'de yakalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
Son dakika | Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 2016 yılında otoparkında meydana gelen patlama olayında bölücü terör örgütü mensuplarına patlayıcı temin eden terörist yakalanarak göz altına alındı.

Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı aracın patlatılması sonucu 2 vatandaş hayatını kaybetmiş, 33 vatandaş da yaralanmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu patlama olayında kullanılan patlayıcıların H.O. isimli örgüt üyesi tarafından temin edilerek olayı gerçekleştiren teröristlere ulaştırıldığı ve eylem aşamasında da yardım ettiği tespit edildi.

Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesinde ikamet eden H.O.'nun evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan H.O.'nun ayrıca PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 2 suç kaydı ile arandığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan terör örgütü mensubunun çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Adana Valiliği otoparkında patlama ADANA VALİLİĞİ OTOPARKINDA PATLAMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA