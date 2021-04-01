Türk SİHA'ları bir kez daha ABD basınında: Karabağ'da SİHA başarısı ABD için okul oldu

Suriye ve Karabağ'da tarih yazan Türk SİHA'ları dünya gündeminden düşmüyor. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmasında kilit rol oynayan Türk SİHA'ları bu kez Amerikan basınındaydı. "Karabağ Savaşı ABD için okul oldu" başlıklı bir makale kaleme alan dergi ordu eğitmenlerinin SİHA'ların iş başındaki görüntülerini izleyerek brifingler verdiğini yazdı.