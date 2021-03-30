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Son dakika | PKK'nın kilit ismi imha edildi! Örgüt ölümü 2 yıl saklamış

Son dakika haberi... Yaklaşık 2 yıl önce hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin ise kırmızı kategoride aranan PKK elebaşlarından "Savaş " kod adlı olduğu PKK'nın bunu 2 yıl sakladığı ortaya çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika | PKK'nın kilit ismi imha edildi! Örgüt ölümü 2 yıl saklamış

Terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması olan HPG'nin sözde askeri konsey üyesi Savaş kod adlı terörist Mehmet Soysüren'in 2 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Örgüt, "Kimyacı" takma adıyla da bilinen 10 milyonluk kırmızı listedeki teröristin öldürüldüğünü geçtiğimiz günlerde duyurarak kabul etmiş oldu. MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin 3 korumasıyla birlikte öldürüldüğü belirlendi.

EYLEM ÖNCESİNDE YAKALANDI
Terör örgütü PKK'nın suikastçı grubunda yer alan 19 yaşındaki kadın terörist Narin Muhammed, İstanbul Bağcılar'da yakalandı. Daha önce yakalanan bir başka teröristin ifadesi sonrasında izine ulaşılan teröristin örgütün infaz timinde yer aldığı iddia edildi.

Savcılık 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Diğer taraftan, zanlının, kendisine gösterilen 25 teröristi daha tespit ettiği ve yapılan teşhis üzerine savcılığın 25 kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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