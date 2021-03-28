İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! PKK-YPG'ye Azez'de büyük darbe

PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçlerine ait noktalara ve sivil halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere, örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürülmeye çalışılan çok miktarda silah ve bomba malzemesi 27.03.2021 günü Suriye/Azez'de Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonla yakalandı.

Yakalanan silahlar arasında tank katili olarak da bilinen TOW füzelerinin olduğu da görüldü. Bu füzeler Türkiye'nin Suriye kuzeyinin terörden arındırılması amacıyla gerçekleştirdiği harekatlarda, TSK unsurlarına karşı sıklıkla kullanılmıştı.

2 Suriyeli şahsın yakalandığı operasyonda, şahısların bulunduğu kamyonda yapılan aramada;