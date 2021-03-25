PKK-YPG'li teröristlerin yeni sızma taktiği ilk kez görüntülendi! İşte A Haber'e özel o görüntüler

Son günlerde Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından terörden arındırılmış bölgelere yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarının arkasında kim ya da kimler var? Teröristlerin İHA/SİHA'lardan kaçmak için kullandığı yeni taktikler neler? Teröristlere bu özel kamuflajları hangi ülkeler veriyor? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında Kerim Ulak verdi.

Teröristlerin son dönemde İHA/SİHA'lardan kaçmak için özel kıyafetleri kullandığını ifade eden Ulak, terörden arındırılmış El Bab'a sızma girişiminde bulanan 2 teröristin görüntülerini ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.

Ulak, ABD ve İsrail'de üretilen ve özel kuvvetler komutanlığına bağlı askerlerin giydiği kıyafeti PKK-YPG'li teröristlere ABD'nin gönderdiği TIR'ların içerisinde olduğunu söyledi. Bu kıyafetlerin her birinin 1000 dolar değerinde olduğunu belirtiliyor. Ulak, bu özel kıyafetlerin ise ABD tarafından YPG-PYD'ye gönderilen 60 bin TIR mühimmatı içerisinde yer aldığını söyledi.