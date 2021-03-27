PKK’ya verilen "Sincar süresi" doldu! Terör örgütü PKK Sincar'dan çekilecek mi? Sincar'da operasyon yapılacak mı?
Geçtiğimiz aylarda Irak Merkezi Hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi’nin yaptığı Sincar anlaşması ile terör örgütü PKK'ya Sincar'ı boşaltması istenmişti. Ancak anlaşmaya rağmen terör örgütü Sincar'ı boşaltmadı. Son olarak Irak hükümetinin Sincar'ın boşaltılması için PKK’ya verdiği süre dün gece yarısı doldu. Ancak gelen bilgilere göre terör örgütü hala Sincar'da bulunmaya devam ediyor. Peki bundan sonra ne olacak? Sincar'a bir operasyon yapılabilir mi? Irak'ta neler oluyor? Bu soruların yanıtını gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında verdi.
Gazeteci Güngör Yavuzaslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Sincar'da bir yerel yönetim heyeti var. 1 Nisan'a kadar PKK unsurlarının çıkması için ek süre talebi var. Irak ordusu, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPŞ'nin Sincar'a girmesine izin vermiyor. Operasyon hazırlığı var.
Burada teröristler farklı adlar altında bölgede varlığını sürdürüyor. Bugün çok kritik ya da 1 Nisan'a kadar beklenebilir. Türkiye 3 yıldır Sincar'a yönelik olarak operasyonlar yapıyor. Buraya doğru askeri bir baskı oluşturdu.
Teröristler Sincar'ı bir geçiş noktası olarak kullanıyor. Örgüt burada kalmak istiyor. Türkiye de bu terör boğazını keserek buradaki varlığını sonlandırmak istiyor.
Irak da buraya Türkiye'nin operasyon yapmasını istemiyor. Çünkü buraya yapılacak bir operasyon jeopolitiği değiştiriyor. Buraya yapılacak bir operasyon buranın stratejisini değiştirir. Bağdat da bunu kendisi halletmeye çalışıyor.
Terör örgütü Sincar'da hem Irak hem de Türkiye'ye karşı buradaki nüfusu provoke ediyor. Hassasiyetleri kullanıyor. Bölgede bulunan Haşdi Şabi milisleri de Türkiye'nin burada bir etki oluşturmasını istiyor.
Bağdat'ın nasıl adım atacağı çok önemli. Buraya 3 tane tugay gönderdiler. Sincar merkezine teröristlerin girmesine izin vermiyorlar. Şu anda bir pazarlık var orada. Ben buraya kısmı bir operasyon olacağını düşünüyorum. Sincar Türkiye'nin güvenliği için çok önemlidir."