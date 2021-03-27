Bağdat'ın nasıl adım atacağı çok önemli. Buraya 3 tane tugay gönderdiler. Sincar merkezine teröristlerin girmesine izin vermiyorlar. Şu anda bir pazarlık var orada. Ben buraya kısmı bir operasyon olacağını düşünüyorum. Sincar Türkiye'nin güvenliği için çok önemlidir."

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