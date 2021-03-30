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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon: 26 şüpheli için gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon: 26 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) savunma sanayi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli olarak yürütülen soruşturmada, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri belirlenen savunma sanayi şirketlerinin eski çalışanlarından 26 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

MİT ve Emniyetten FETÖye operasyon MİT VE EMNİYET'TEN FETÖ'YE OPERASYON

77 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 77 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 29 ilde gözaltı kararı verildi.

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