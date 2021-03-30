Bugün kafeler açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelerin görüşüldüğü toplantının ardından alınacak yeni tedbirler duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de kafe ve lokantalar oldu. Peki, bugün kafeler açık mı? 30 Mart Salı kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri değişti mi? İşte cevaplar...

BUGÜN KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta, çay bahçesi gibi işletmeler daha önce belirlendiği gibi hizmet vermeye devam edecek. Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Buna göre, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.