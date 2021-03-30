Bugün kafeler açık mı? 30 Mart Salı kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri değişti mi?
Bugün kafe ve lokantalar açık mı? Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar alındı. Vaka sayısında görülen artış sonrası hangi tedbirlerin geleceği merak edilirken, gözler kafe ve lokantalara çevrildi. Başkan Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bugün kafeler açık mı? 30 Mart Salı kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri değişti mi? İşte haberin detayları...
Bugün kafeler açık mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelerin görüşüldüğü toplantının ardından alınacak yeni tedbirler duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de kafe ve lokantalar oldu. Peki, bugün kafeler açık mı? 30 Mart Salı kafe, lokanta, çay bahçesi açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri değişti mi? İşte cevaplar...
BUGÜN KAFE VE LOKANTALAR AÇIK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, kafe, lokanta, çay bahçesi gibi işletmeler daha önce belirlendiği gibi hizmet vermeye devam edecek. Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Buna göre, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.
HAFTA SONU YASAKLARI GERİ GELDİ Mİ?
Normalleşme sürecinde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı cumartesi günü de uygulanmaya devam edecek. Buna göre, kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecek.
RAMAZAN AYINDA KISITLAMALAR NASIL OLACAK?
Ramazan ayı boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler sadece paket servis verebilecek.
Ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir."
"Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."