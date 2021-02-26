Son dakika: Hırvatistan'dan AB'ye Türkiye çağrısı

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Türkiye'nin mülteci krizi, güvenlik, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret alanlarında Avrupa Birliği'nin (AB) önemli bir ortağı olduğunu vurgulayarak "Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi AB'nin de çıkarınadır." dedi.

Radman, Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bu sabah Türk mevkidaşı ile Aralık 2020'deki depremden etkilenen Petrinja şehrini de ziyaret ettiklerini belirten Radman, bu ziyaret kapsamında depremzede yaşlı bir kadına Türkiye'nin bağışladığı konteyner evlerden birinin anahtarlarını teslim ettiklerini aktardı.

Radman, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen gelişmeye devam ettiğini, 2020'deki ticaret hacminin 2019'a göre yüzde 11,1 arttığını ifade etti.

Hırvatistan'da yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıların ilgisinin arttığına da değinen Radman, Türk firmalarının Hırvatistan'ın turizm, enerji ve altyapı alanlarında iyi koşullar sunan bir ülke olduğunun farkında olduğunu vurguladı.

Radman, Türkiye'nin mülteci krizi, güvenlik, terörle mücadele, ekonomi ve ticaret alanlarında AB'nin önemli bir ortağı olduğunu anlatarak "Ayrıca Türkiye, AB'ye aday ülke ve NATO müttefikidir. Bu nedenle Türkiye ile etkili bir iş birliği geliştirmesi AB'nin de çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi noktasında gerekli desteği sağlayacağının altını çizen Radman, Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını, Türkiye ile AB arasındaki sığınmacı anlaşmasının büyük önem arz ettiğini söyledi.

Radman, Hırvatistan'ın yasa dışı göç ve insan kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptığı çalışmalar hakkında Çavuşoğlu'nu bilgilendirdiğini, görüşmede ayrıca Bosna Hersek özelinde Batı Balkanlardaki gelişmeleri de ele aldıklarını dile getirdi.

Türkiye ile Hırvatistan'ın Bosna Hersek'te barış, istikrar ve işlevsellikten yana olduğunu kaydeden Radman, Türk mevkidaşının ziyaretinin Türkiye ile Hırvatistan arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.