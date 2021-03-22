Macaristan'dan AB'ye Türkiye çağrısı! 6 milyar avroyu ödeyin

BAŞKAN ERDOĞAN UYARMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019'un Eylül ayındaki AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Avrupa'yı kapıları açmakla uyarmıştı.

Başkan Erdoğan toplantıda, "Güvenli bölgelere giden Suriyelilerin sayısı 350 bini buldu. Bizi diyoruz ki, öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki, gelin buralarda bizler Türkiye'de çadır kentler var, adeta konut yapalım. Buralara da güvenli bölgeye bunları taşıyalım. Böyle bir şey yapacak olursak biz de Türkiye olarak rahatlamış oluruz. Güvenli bölge teklifimiz çok güzel bir teklif. Güzelse gelin konutların yapımını sağlayalım. Bize lojistik destek verin, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz. AB başta olmak üzere dünyadan destek alamadık." şeklinde konuşmuştu.