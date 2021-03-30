30 Mart 2021, Salı
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Tel Abyad'da PKK'ya darbe: 693 kilo patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberi... 'nın ilçesine sınır komşusu olan 'nin kentinde, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2021
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Tel Abyad'da PKK'ya darbe: 693 kilo patlayıcı ele geçirildi

Valiliği, ilçesinin karşısında bulunan 'da 693 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKK/YPG'nin eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı aramada top ve havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba, fabrikasyon tipi anti personel mayın, demir bloklarla güçlendirilmiş el yapımı mayından toplam 42 parçadan oluşan patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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