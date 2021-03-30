Tel Abyad'da PKK'ya darbe: 693 kilo patlayıcı ele geçirildi

Ekiplerin yaptığı aramada top ve havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba, fabrikasyon tipi anti personel mayın, demir bloklarla güçlendirilmiş el yapımı mayından toplam 42 parçadan oluşan patlayıcı bulundu. Patlayıcıyı kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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