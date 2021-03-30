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Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye sert tepki: 2 senedir yatıyorlar

CHP'nin idaresindeki Büyükşehir Belediyesi'nin bitmesi gerek metro çalışmalarının henüz bitmediğine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , "Bunlar 2 yardım kolisi ile günü idare etmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapmıyor. Yani bitirilmemiş projeleri devam ettirseler; öyle bir çabaları da yok. 2 senedir yatıyorlar" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Bakan Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye sert tepki: 2 senedir yatıyorlar

'da yapılan altyapı yatırımlarını yerinde görmek için bölgeye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , dönüş yolunda açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:

SKUTER ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Şehirlerde skuter kullanımı ile ilgili çalışma tamamlandı, yönetmelik çıkacak. Kullanımı ve özelliklerine ilişkin güvenlik standartları getirdik. İlçe ve belediyelerin nüfusuna göre ne kadar skuter kullanılabileceğini belirledik. Şehir içi hareketlerini, güzergahlarını standart altına alan bir düzenleme yaptık. Skuter'ın nerelerde kullanılabileceğini belirledik.

Yayaların ve engellilerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde park edilmesi için tedbirler aldık. Firmaların skuterları nasıl kullandıracağına ilişkin kuralları ve kaideleri belirledik. Haksız rekabet ve tekelleşme olmadan faaliyet gösterilmesine imkan sağlayacağız. Skuter'la ilgili işgaliye bedellerini belediyeler alacak. 25 km'ye kadar hız sınırlaması ve 16 yaş sınırı uygulanacak. Ayrıca yerli üretim teşvik edilecek.

İBB 2 SENEDİR YATIYOR

Skuter trafiğine nefes aldırmaz ama devam eden metroların bitmesi trafiğe nefes aldıracak. Biz bıraktığımızda 220 kilometre inşaatı devam eden metro vardı. Onların bu nisanda bitmesi gerekiyordu ama bu çaba ile hiç bitmez, çünkü 2 senedir yatıyorlar anca. İstanbul'da bir omurgadır, bir omurgadır.

Onun da alternatifi var aşağıdan metro. Hadi metrobüs trafik yükünü biraz kaldırıyor ama o da kapasitesinin üzerinde. Dikine hatlar var mesela, - otogara gidiyor, oradan 'a iniyor, - hattı var tarafında, - o şekilde. Bunlar ana omurgaya yolcu taşıyan hatlar. Bu şekilde master planı olarak bunlar planlanmıştı. Bir an önce o dikine hatların bitmesi lazım. Özel araçlı yolculukların bitmesi lazım. Bunlar birikmeye devam ederse bu işin içinden çıkılmaz.

SÜREKLİ YATIRIM GEREKİYOR

1995'te İstanbul'da araç sayısı 1 milyondu, şimdi 4.5 milyon. 1 milyon olduğu zaman bile müthiş bir trafik vardı. Metro yatırımları ve Marmaray yapıldı. Bu yatırımlarla trafik olabildiğince rahatlatıldı. Düşünsenize Marmaray, , yok, İstanbul trafiğini hayal edebiliyor musunuz? Kilitlenir kalırdı iki köprü.

O yüzden sürekli hareketlilik artıyor ve sürekli yatırım yapmak gerekiyor. Biz diyoruz ki, bir şey yapmak istiyorlarsa bütün planlar rafta, indir onları aşağıya yap. Bazılarının öncelikli olması lazım.

Ancak maalesef yeni yönetim anlayışıyla bunlar 2 yardım kolisi ile günü idare etmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapmıyor. Yani bitirilmemiş projeleri devam ettirseler; öyle bir çabaları da yok. İstanbul'un ciddi bütçesi var, paraları ne yapıyorlar bilmiyorum.

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