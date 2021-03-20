

MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül: HDP'ye baskı geldikçe CHP vıraklamasını daha çok duyacağız. Milletimizden tokatı yiyeceklerdir. Kabul edilebilir açıklama değil. Seviyesi düşük ahlaken sorunlu cevap vermek bizi aşağıya çekmektedir. CHP terör örgütünün ve siyasi uzantısının uşağı haline geldi.

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