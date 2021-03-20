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CHP'li Özgür Özel'in hakareti sonrası tepkiler dinmiyor! "CHP diktatörlük görmek istiyorsa tarihine baksın"

CHP Grup Başkanvekili 'in Başkan ve MHP lideri 'ye yönelik hakaretlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan milletvekilleri Özel'i son derece sert bir dille eleştirdi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayma"CHP diktatörlük görmek istiyorsa tarihine baksın" ifadelerini kullandı. Milletvekili ise konuya ilişkin "HDP'ye baskı geldikçe CHP vıraklamasını daha çok duyacağız." dedi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Başkan ve MHP lideri 'ye yönelik hakaretler eden CHP Genel Başkanvekili 'e tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Özgür Özel'in açıklaması kem söze aittir. Aynaya baksınlar. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Devlet Bey millet tarafından seçilmiştir. CHP diktatörlük görmek istiyorsa tarihine baksın. Milli şef dönemine baksınlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir: CHP Grup Başkanvekili terbiyesiz bir adam. Ahlak fukarası bir adam. Diktatör arıyorsa yan tarafına baksın 'nu görecektir. CHP istifa edenler Kemal Kılıçdaroğlu diktatör olduğunu söylüyor. 10 seçim kaybetmiş ve hala oturan kişi diktatördür.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanımıza diktatör demek hadsizlik seviyesidir. Demokrasiden bahsedip milli iradeye saygı göstermemek CHP'nin geleneğinde olan bir şey. Özgür Özel'de CHP'nin karakteri uygun davranmıştır.


MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül: HDP'ye baskı geldikçe CHP vıraklamasını daha çok duyacağız. Milletimizden tokatı yiyeceklerdir. Kabul edilebilir açıklama değil. Seviyesi düşük ahlaken sorunlu cevap vermek bizi aşağıya çekmektedir. CHP terör örgütünün ve siyasi uzantısının uşağı haline geldi.

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