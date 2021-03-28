İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e İstanbul Sözleşmesi yanıtı: "Kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif siyasetin karşımızdaki tezahürü"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye'nin ayrılma kararı aldığı İstanbul ile ilgili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "İstanbul Sözleşmesi'nden Meclis kararı ile çıkılabilir" ifadesini yorumladı. Altun yaptığı açıklamada, yönetim sistemini anlamadan yorum yapanların manipülatif siyasetten öteye geçemeyeceklerine belirtti. Kafa karıştırıcı beyanların kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğunu dile getiren Altun bu durumu "manipülatif siyasetin karşımızdaki tezahürü" olarak değerlendirdi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon programında, "Uluslararası anlaşmanın onaylanma yetkisi meclistedir. Mecliste onaylanan bir anlaşmadan mecliste görüşülmeden Türkiye Cumhuriyeti çekilemez. Çekileceğini kabul ederseniz Montrö'den de çekileceğinizi kabul edersiniz. Türkiye İstanbul Sözleşmesinden çıkmamıştır. Çıktığını kabul ederseniz Cumhurbaşkanı'na o yetkiyi siz vermiş olursunuz. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok." şeklindeki skandal sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yeni bir açıklamayla cevap geldi.
BU YORUMLAR DEMOKRASİ KÜLTÜRÜYLE BAĞDAŞMIYOR
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Fahrettin Altun, "Bu tür kafa karıştırıcı beyanlar kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif siyasetin karşımızdaki tezahürleridir. Bu ifadeler hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır ve hiç bir suretle de dikkate alınmamalıdır. Biz kamuoyunu doğru bilgilendirme vazifemiz gereğince, bu manipülatif söylemlere karşı doğruyu ve hakikati uygulamaya çalışıyoruz. Çok açık ve net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız da Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada da vurguladı. Geçmişte yürütmeyi Bakanlar Kurulu temsil ediyordu şimdi ise sayın Cumhurbaşkanımız temsil ediyor. Dolayısıyla bu sözleşmeden fesih kararı Cumhurbaşkanı kararı olarak karşımıza çıkmıştır. Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye bu sözleşmeyi fesih etme iradesini beyan etmiştir. Buradaki hukuki dayanak açık ve nettir. 9 sayılı milletler arasındaki anlaşmalarının onaylanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Cumhurbaşkanı kararnamesinin 3üncü maddesidir. Bu maddeyi okumadan, yönetim sistemimizi anlamadan hele ki bu sisteme saygı duyulmadan yapılan yorumlar gerçekten milli iradeye karşı yapılan yorumlardır. Bu yorumlar demokratik kültürle bağdaşmamaktadır. Yeni hükümet sistemimize karşı yapılan bu hamle bir saygısızlıktır. Bu direnç kabul edilemez bir dirençtir.' diye konuştu.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜKTEN KALKACAK?
Fahrettin Altun açıklamalarının devamında, "Israrla bu işin bitmediği vurgulanıyor ancak bizde bu işin bittiğini vurguluyoruz. Bu işin bittiğini sadece biz vurgulamıyoruz, Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu'da vurguluyor. Malum bu fesih bildirimimiz Avrupa Birliği sekreteryasına ulaştı ve Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu'da sözleşmenin 1 Temmuz itibariyle ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Dolayısıyla bu tartışma burada bitmiştir. Malüpilatüf siyasete ve yıkıcı siyasete dün olduğu gibi bugünde alan açmayacağız." dedi.
"CHP TARİHİNİN EN BECERİKSİZİ"
Fahrettin Altun geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını CHP tarihinin göreceği en beceriksiz parti kişisi olarak nitelendirmiş ve yürütmeyi Cumhurbaşkanının temsil ettiğini hatırlatmıştı.