CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Savunma Sanayii'ni hedef aldı: Niye daha büyütmedik

ABD'Yİ RUSYA VE FRANSA İZLİYOR

Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var.

Sadece ABD değil, 100'ü aşkın ülkeye silah ihracatı yapılıyor. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD'yi Rusya ve Fransa izliyor. Abdussamed Güzel, ihracat yapılan ülkelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kuzey Amerika ülkeleri olmakla beraber Arjantin, Şili gibi Güney Amerika'dan da müşterilerimiz var. Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Aynı şekilde Asya ülkelerine Malezya, Tayland gibi ya da Güney Afrika Cumhuriyeti gibi Afrika kıtasında da müşterilerimiz var."