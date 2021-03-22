CHP ve HDP haftanın yalancıları! Hepsi tek tek sıralandı

YALAN-2: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; her yağmurda taşkın sorunu yaşandığını iddia ettiği Ordu ve Taşocağı caddelerinde altyapı sorununu kalıcı olarak çözeceklerini söyledi.

GERÇEK: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun her yağmurda su baskını yaşanıyor dediği Ordu ve Taşocağı caddelerinde, en son 2009'da su baskını yaşandığı ve bölgenin AK Partili belediye tarafından rehabilite edildiği ortaya çıktı.