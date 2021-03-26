26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan GKRY'deki camiye yapılan saldırıya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan GKRY'deki camiye yapılan saldırıya tepki

Başkanı , Rum Yönetimi'nde () bulunan camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Erbaş, "Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan GKRY'deki camiye yapılan saldırıya tepki

Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Mabetlerimizi hedef alan bu saldırgan tutumun sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Türk düşmanlığı! GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ'NDE TÜRK DÜŞMANLIĞI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA