Kapalı binaya vatandaşları çağırıp kendileri gelmedi! CHP'li Zeydan Karalar'dan Adanalılara eziyet!

"VATANDAŞLARIMIZ TEK BİR MUHATAP DAHİ BULAMADI"

Bir tatil gününde yüzlerce vatandaşı Belediye önünde toplayacaksınız ama vatandaşlarımız tek bir muhatap dahi bulamayacak! Üstelik konu yüzlerce ailenin en direkt geleceği ile ilgili çok önemli bir konu. Sayın Karalar ve yönetimi işte iki yıldır bu şehri maalesef böyle yönet(em)iyor!"