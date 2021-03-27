Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli mesajlar! "İyilik için bir araya gelenler güçlü olursa..."

Kur'an-ı Kerim'de, "İyilik ve takvada yardımlaşınız, düşmanlık ve günahta yardımlaşmayınız" buyurulduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, "İyilik ve erdem için bir araya gelenler, çok çalışıp güçlü olursa, fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamazlar. Yeter ki biz çok çalışalım, iyilik yolunda olanlar çok çalışsın." ifadelerini kullandı.



"TEFRİKAYI VATANIMIZA UĞRATMAZSAK BAŞARILI OLDUK DEMEKTİR"



Başkan Erbaş, İslam dünyasını zayıflatan unsurların farkında olmak gerektiğinin altını çizerek, "Irk, mezhep, meşrep ideoloji kavgaları ve cehalet İslam coğrafyasını zayıflatan fitnelerdir. Kur'an şifadır, her derdimize devadır. Rabbimiz bizi uyarıyor, "Allah'a ve Resul'üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyiniz. Sonra korkuya kapılır dağılırsınız da gücünüz gider. Sabrediniz, Allah sabredenlerle beraberdir.", "Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız." Akif, Allah kendisinden razı olsun, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez." diyor. Tefrikayı eğer beldemize, mahallemize, şehrimize, vatanımıza uğratmazsak başarılı olduk demektir." şeklinde konuştu.





"AİLEMİZE SAHİP ÇIKALIM"



"Gençlerimizi kitapla buluşturmalıyız" tavsiyesinde bulunan Başkan Erbaş, şunları söyledi:



"Kitap cehaletin ortadan kalkması için en önemli unsur. Gençlerimizi ve çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi en güzel bir şekilde ulaştırmaya çalışalım."



Ailenin önemine değinen Erbaş, "Aile olmazsa olmazımız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşan insanlar var. Onların en önemli hedefi bizim ailemiz, aile değerlerimiz. Ailemize sahip çıkalım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur." değerlendirmesinde bulundu.



Batman Valisi Hulusi Şahin ise konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Batman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti. Başkan Erbaş'ın konuşmasının ardından katılımcılar söz alarak duygu, düşüncelerini paylaştılar.



Programda selamlama konuşması yapan Batman İl Müftüsü Turgut Erhan, Başkan Erbaş'a ve katılımcılara teşekkür etti.

Programın sonunda Başkan Erbaş, Batman'da cami yaptıran hayırseverlere teşekkür belgesi verdi. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mustafa Irmaklı ve STK temsilcileri ile kanaat önderleri katıldı.