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Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2021 Kovid-19 tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak 'nin 28 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de ve artışları sürüyor mu? Son tablo ne durumda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2021 Kovid-19 tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 28 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi etti, Türkiye'de sayısı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Açıklanan tabloya göre, 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı 28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

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26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

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21 MART

20 MART

19 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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