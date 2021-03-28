Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2021 Kovid-19 tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 28 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Son tablo ne durumda? İşte detaylar...
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 28 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de Covid-19'dan kaç kişi vefat etti, Türkiye'de vaka sayısı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...
GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Açıklanan tabloya göre, 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.
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