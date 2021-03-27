Pandemiyle birlikte valilerimize, kaymakamlarımıza bir haller oldu. Artık her gün kameraları karşılarına alıp Zihni Sinir projelerini açıklıyorlar.

Geçenlerde biri, kent sınırları içinde maskesiz fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlayanları takip ettiklerini ve bu kişiler hakkında soruşturma başlatacaklarını açıklıyordu.



Her gün sosyal medyada onlarca benzer beyanata şahit oluyoruz, ama çok tepki alan bu son örnek üzerinden gidelim.

Evet, valiler, kaymakamlar "İzolasyon işini sıkı tutuyoruz, çünkü vatandaşın sağlığını çok önemsiyoruz" diyorlar.

İyi de sosyal medyada nizami fotoğraf taramasının pandemiyle mücadeleyle ne alakası olabilir mesela?

Öyle ya, maske takmayan vatandaşın fotoğraf çektirirken takmasını sağladınız diyelim... Söyler misiniz elimize ne geçecek?

Derdiniz izolasyon kurallarına riayet edilmesini sağlamak mı yoksa insanlara mantığına, işlevine inanmasalar bile "itaat etmeyi", "mış gibi yapmayı" öğretmek mi?

İzolasyon tedbirlerinin amacı ve kapsamı doğrudan, seçtiğimiz siyasi temsilcilerimiz tarafından, Ankara'dan belirlenmeli.

Zira hayatımız, özgürlüklerimiz siyasetten rol çalmaya çalışan valilerin, kaymakamların insafına bırakılamayacak kadar hayati bir konu.

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HRANT'IN KATİLLERİYLE ARKADAŞLIK ETMEYE UTANMIYOR MUSUNUZ?



14 yıl önce katledilen gazeteci Hrant Dink davasında karar çıktı.

Mahkemenin kararı, suikastın arkasında FETÖ'nün olduğunun tescili anlamına geliyor.

Yıllarca "Katiller bulunsun" dedikten sonra cinayetle ilgili FETÖ bağlantıları ortaya serilince nedense suskunluğa gömülen "Hrant'ın Arkadaşları"na geleceğiz...

Herhalde yargının ortaya çıkardığı failleri içlerine sindiremediler.

Bir de failleri bağrına basanlar var...



FOX TV ile Dink cinayeti davasında FETÖ'ye üye olmak suçundan 10 yıl hapis cezası verilen haber müdürleri Ercan Gün arasındaki ilişkiden bahsediyorum.

Zira bu şahıs hâlâ FOX Haber'in künyesinde "Haber Planlama Müdürü" olarak yer alıyor.

Dahası kanalın yöneticileri, Gün'ün arkasında olduklarını ilan ediyorlar.

Kanalın şimdilerde sayfiyeye kaçan anchorman'i Fatih Portakal, Ercan Gün'e "Enseyi karartma, yanındayız" diye destek mesajları veriyor.

"ByLock kullanıyor" diye iftira attığı kişilerden özür dileyen FOX TV'nin sabah programcısı İsmail Küçükkaya ise ByLock kullandığı mahkeme kararıyla tescillenen Ercan Gün hakkında ağzını açmıyor.

FOX TV yönetimine açıkça soruyorum:

Dink cinayetiyle ilgili bizim bilmediğimiz bir şeyler mi biliyorsunuz da davada ceza alan Gün'ü hâlâ sahipleniyorsunuz?

Öyleyse bunu mahkemeye niçin sunmuyorsunuz ya da gidip şahitlik yapmıyorsunuz?

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BUNLAR DA HRANT'IN ARKADAŞLARI



Hrant'la yakın arkadaş değildik ama iyi bir ilişkimiz vardı. Bir dönem aynı gazetede yazdık. Daha önceleri de bazı yazılarımı Agos'ta basmıştı.

Her yıl Agos'ta düzenlenen anmalarına katılmaya çalıştım. Son kez yanılmıyorsam 2014 yılındaki anma için Agos'a gittiğimi hatırlıyorum.

Ama bir daha içimden gitmek gelmedi.



Zira o saatten sonra kendilerini "Hrant'ın arkadaşları" diye tanıtan bir grup, Hrant'ın mirasına çöktü.

Davada FETÖ bağlantısının konuşulmaya, failin netleşmeye başladığı günlerden itibaren muğlak adreslere gönderme yapmaya başladılar...

"Soruşturma niye derinleştirilmiyor" diye eleştirdikleri halde, işin ucu FETÖ'cü savcılara, polis şeflerine, jandarma komutanlarına kadar uzanınca üç maymunu oynamaya başladılar.

Aralarında Dink davasından hüküm giyen Ercan Gün'ün FOX TV'sine çıkıp "Hrant için adalet" isteyenler bile vardı.

Bir ara bunlar için "Hrant'ın parazitleri" diyen de oldu. Acaba Hrant yaşasa ne derdi?