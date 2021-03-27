27 Mart 2021, Cumartesi
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Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yunan savaş gemisi 'ndan geçerek 'ne açıldı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot yakın takipte bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Yunan savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı 'Krystallides' adlı savaş gemisi saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin boğaz geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 bot eşlik etti.

Yaklaşık bir saatte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde kimsenin olmaması dikkat çekti. 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

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