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Son dakika: Vahdettin Köşkü'nde kritik görüşme! Başkan Erdoğan Libya heyetini kabul etti!

Son dakika haberine göre Başkan , Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ve beraberindeki heyetle çalışma ziyaretinde bir araya geldi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Başkan Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi, konsey üyesi Abdullah Hüseyin El Lafi ve beraberindeki heyetle görüşmesi saat 17.05'de başladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

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Libya Başkanlık Konseyinin, göreve başlamasının ardından Türkiye'ye düzenledikleri bu ilk ziyarette, Türkiye-Libya arasındaki köklü ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçiriliyor.

İş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde de bulunuluyor.

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