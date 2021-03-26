BİNA KİMLİK BELGESİ ZORUNLU OLACAK? 1 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Bina kimlik belgesini hayata geçiriyoruz. Bu sene 100 bin binada uygulamaya geçiriyoruz. Bina gittiğinizde binaya ilişkin her türlü bildiriyi 50 metreye kadar verebiliyorsunuz. Bina ile ilgili, projeyle ilgili her türlü detaylara ulaşabileceksiniz . QR koduyla birlikte binaya dair her şeyi öğrenebilirsiniz. Nisan ayında projeye başlıyoruz.

Bölgesel otopark projesini hayata geçiriyoruz. Artık ilçelerimiz bölge otoparkı yapabilecek. 2023'te elektrikli araçlarımıza ilişkin altyapıyı temin etmiş olacağız. 180 metrekare ve üstünde her daire için 2 otopark şartı getiriyoruz. Ümraniye ve Sancaktepe'de bölge otoparkı yapımına başlandı.