AMACIMIZ İSTANBUL'A GÖÇÜ TERSİNE ÇEVİRMEK

En büyük kentsel dönüşüm. İstanbul'a olan göçü engellemektir. Yeterince büyüdü şehirlerimiz. Artık bunu engellemek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiğinde ilk amacı buydu. Kırsal alanda kalkınmayı sağlamak. Her şehrimizde üniversite var. İstanbul ve Ankara'da sosyal anlamda ne varsa diğer şehirlerimizde de var. Ankara'da ne varsa Şırnak'ta Hakkari'de de aynısı olmak zorunda. Amacımız İstanbul'a göçü tersine çevirmek. Bu şekilde esnafımız daha mutlu olacak. İstihdam artacak. Üretim artacak. Biz her alanda milli ve yerli teknoloji hamlesiyle atılım yapıyoruz. Bunu her alanda yapmaya devam edeceğiz.