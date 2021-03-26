Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A takımına ilk talimat!

Bugünden itibaren herkesin sahada olmasını isteyen Erdoğan, "Sizlerden sahada aktif olarak çalışmanızı istiyorum. Önümüzde iki önemli seçim bulunuyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 2024 yerel yönetim seçimleri. Kapı kapı dolaşın. Vatandaşların dertlerini, sorunlarını dinleyin" dediği öğrenildi.