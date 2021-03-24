Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tek aday olarak girdiği AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.

Başkan Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

Muhabbetle selamlıyorum. Partimizin 7. Olağan kongresini başarıyla tamamladık. Kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Şahsımı bir kez daha başkanlık görevine layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Seçilen tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.



"2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAK"

2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur İttifakı masa başı ittifak değil gönül mutabakatıdır. Dolayısıyla bir yerlere çekip çevirmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Zillet ittifakı içinde olanlar yollarına devam etsinler. Ülkemize yaptığımız yolculuğunu Cumhur İttifakı olarak devam edeceğiz. Hiç kimseyi ayırmadan 84 milyonun birliği için bir araya geldiğimizi ortaya koyacağız.

Cumhuriyet tarihinin en büyük reformları iktidarımız tarihine sığdırdık. Yeni ve sivil bir anayasa başta olmak üzere vaatlerimiz gerçekleştirmede kararlıyız. En büyük duacımız aziz milletimizdir. Yolumuz uzun, görevimiz zor, mesuliyetimiz ağırdır.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK TELEFONU

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak

tebriklerini ileterek hayırlı olsun dileğinde bulundu.