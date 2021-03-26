Son dakika: Marmara'da 'vaka' artışında birinci! Yalova'da ek tedbirler alındı: Cumartesi günü...

Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi."

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