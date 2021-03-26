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Son dakika: Türkiye'den Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü Komutanının KKTC'nin bilgisi ve onayı dışında atanmasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , 'ta konuşlu (BMBG) Komutanlığına, Norveçli Tümgeneral 'nin, () makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın atandığına dikkati çekerek Ada'daki iki tarafa eşit muameleye dair en temel ilkesini göz ardı eden bu yaklaşımın son derece talihsiz olduğunu belirtti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: Türkiye'den Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü Komutanının KKTC'nin bilgisi ve onayı dışında atanmasına tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin Bakanlık'a yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü Komutanlığına 24 Mart'ta Gjerde'nin atandığını hatırlatan Aksoy, "Yerleşik teamüllere aykırı şekilde KKTC makamlarının bilgisi ve onayı olmaksızın yapılan bu atamayla ilgili olarak KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Kıbrıs meselesinde çözüm yönünde ortak bir zemin olup olmadığının görülmesi amacıyla 27-29 Nisan'da Cenevre'de düzenlenecek gayriresmi 5+BM toplantısına hazırlandığımız bu dönemde, Ada'daki iki tarafa eşit muameleye dair en temel BM ilkesini göz ardı eden bu yaklaşım son derece talihsizdir.

BMBG, KKTC topraklarında halen yasal bir zemin olmaksızın, KKTC makamlarının yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı kapsamında faaliyet göstermektedir. BMBG'nün faaliyetlerini yürütebilmesinin KKTC makamlarıyla yapılacak iş birliğine bağlı olduğu unutulmamalıdır."

Aksoy, KKTC Dışişleri Bakanlığı da BMBG Komutanlığına KKTC makamlarına danışılmadan ve rıza alınmadan yapılan atamanın hayal kırıklığıyla karşılandığını belirterek "Kuvvet Komutanı'nın atanması öncesindeki süreçte gerek Bakanlığımız gerek New York Temsilciliğimizin BM yetkilileri nezdinde yapmış oldukları girişimler sırasındaki tüm ikazlarımıza karşın BM'nin uzun yıllar boyunca oluşmuş teamüller ve çalışma esaslarına aykırı şekilde konuyu basın açıklaması yoluyla duyurmasını esefle kınıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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