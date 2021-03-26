Vatandaşın tepkisi Kılıçdaroğlu'nu susturdu: Muhtar bile olamazsın







Kendisinin vatandaş olduğunu dile getiren kişi, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.