KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Rum tarafına şartlı ile anlaşma mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da KKTC'de yıllar öncesinden birçok eski başbakan ve milletvekillerinin Türkiye'den su getirilmesi özlemini ve gerekliliğini dillendirdiğini anımsatarak, birçok insanın emeği olan bu projeyi bu neslin görme şansını yakalayabildiğini kaydetti.

YILDA 75 MİLYON METREKÜP

Türkiye'den KKTC'ye su temin projesinin talimatını veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ve minnetlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, her yıl 75 milyon metreküp suyun kesintisiz şekilde ülkeye aktarılmasının çok önemli ve dünyada ilk olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki Dragon çayında Alaköprü Barajı'nın oluşması ve yavru vatana su getirilmesi için 3 köyün tahliye edildiğine dikkati çeken Tatar, yerlerinden olan buradaki halkın bu projeyi desteklenmesinin Anadolu ile yavru vatan arasındaki güçlü, köklü ve duygusal bağların göstergesi olduğunu söyledi.