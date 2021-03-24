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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a tebrik

Son dakika... (KKTC) Cumhurbaşkanı , Başkan ’ı telefonla arayarak ’nin 7. Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Başkan Erdoğan'a tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Alınan bilgiye göre Tatar, Erdoğan'ı telefonla arayarak, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçilmesi dolayısıyla kutladı.

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