Bakanlık duyurdu! 25 günde 414 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede kararlılık mesajı yinelendi, etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Suriye'de terörden temizlenen bölgelere yönelik yapılan taciz ve sızma girişimlerine anında karşılık verildiği vurgulandı. Bu sayede mart ayında sınırlarımız içinde ve dışında 414 teröristin etkisiz hale getirildi.

Hudutlardaki yasa dışı geçişler de önlendi.

Açıklamada ayrıca, 15 Temmuz sonrası FETÖ ile mücadele notları da vardı.

Suriye'deki rejim saldırılarına da değinildi.

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA "KIRMIZI HAT"

Ayrıca güvenlik kaynakları, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelere dair Türkiye ile Yunanistan arasında kurulduğu iddia edilen "kırmızı hat" ile ilgili durumu doğruladı ancak bu konuda herhangi bir fiili adımın olmadığı belirtildi.