KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türk askeri Ada’dan bir daha gitmeyecek

"GEÇMİŞİNİ VE TARİHİNİ BİLMEYENLER GELECEĞİ YAZAMAZLAR"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın 1960 yılında doğan haklarla adada konuşlanmasıyla burada değerli komutanların, önemli görevlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam ettiklerini ifade etti. Cenevre'de gerçekleşecek olan 5+BM gayrı resmi toplantısı için uzmanlar, hukukçular ve diplomatlarla ve müzakere heyetiyle birlikte hazırlıkların sürdüğüne de değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi: "Geçmişe de baktığımızda öz itibarıyla Kıbrıs meselesinin milli bir mesele, aynı zamanda da bir egemenlik meselesi olduğunu görüyoruz. Bizim de bütün uğraşlarımız bütün dünyaya var olan egemenliğimizi kabul ettirebilmemizdir." Dönemin lideri Dr. Fazıl Küçük imzasının da bulunduğu 1960 Anlaşmalarında İngiltere'nin, egemenliği iki halka devrettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkına tarihi günleri bir kez daha hatırlatmanın, şehitlerimizi yad etmenin ve geleceğimiz için geçmişten aldığımız derslerin fevkalade önemli göstergeler olduğunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti. "Geçmişini ve tarihini bilmeyenler geleceği yazamazlar" diyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişi iyi tahlil etmek gerektiğine de vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Alaydaki tüm komutanlara teşekkür ederek, hayatta olmayanlara rahmet diledi.