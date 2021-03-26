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Pınar Gültekin cinayetinde flaş! Ahlaksız teklifi yapan CHP'li Süleyman Girgin'e savcılıktan ret

Son dakika haberine göre; 'de 2020 yılının en acı verici kadın cinayetlerinden biri olarak hafızalarda kalan 'in katledilmesi sonrası 'li Milletvekili 'in aileye şikayetçi olmamaları konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu skandalı kamuoyuna açıklayan baba hakkında savcılığa yapılan şikayet konusunda karar çıktı.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Pınar Gültekin cinayetinde flaş! Ahlaksız teklifi yapan CHP'li Süleyman Girgin'e savcılıktan ret

Katil tarafından bir çiftlik evinde katledilen 'in babası, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen 'li milletvekili olduğunu açıklamıştı. Girgin ile arasında 1.5 - 2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen , CHP Grup Başkanvekilleri ve 'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını söylemişti. Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak taziye dilekleri ilettiğini ardından 'davadan vazgeç' dediğini açıklamıştı.

"NE KADAR PARA İSTERSENİZ VERİRİZ"

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu söyleyen acılı baba; "Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. İnanmadım ilk önce, Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler." diyerek skandal olayı kamuoyuna duyurmuştu.

İFTİRA DİYEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP'li Süleyman Girgin, Sıddık Gültekin'in kendisine iftira attığını ileri sürerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyrusunda bulunmuştu. Savcılık bahse konu açıklamaların merkezli televizyondan yapıldığını ifade ederek dosyaya yetkisizlik vererek 'na gönderdi.

"SARF EDİLEN SÖZLER KAMUOYUNU İLGİLENDİRİYOR"

Savcılık Süleyman Girgin'in şikayeti üzerine Sıddık Gültekin hakkında başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu televizyon yayınını inceleme altına aldı. İnceleme sonunda tarafların birisinin milletvekili olması diğer tarafın ise kamuoyunda takip edilen bir kadın cinayeti vahşetinde maktulun babası olması nedeniyle haber içeriğinin kamuoyunu ilgilendirdiğini, bu nedenle sarf edilen sözlerin haber vasfı kazandığı anlatıldı.

"SUÇ TEŞKİL EDEN BİR UNSUR BULUNMUYOR"

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sıddık Gültekin'in Süleyman Girgin'in kendisini arayarak davadan vazgeçmesi için aradığını söylemesinin herhangi bir suç isnadı olmadığını bu nedenle 'Hakaret' ve 'İftira' suçunu oluşturacak herhangi bir eylemin bulunmadığına kanaat getirerek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi. Savcılığın kararının ardından dosya kapandı.

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