Pınar Gültekin cinayetinde flaş! Ahlaksız teklifi yapan CHP'li Süleyman Girgin'e savcılıktan ret

"NE KADAR PARA İSTERSENİZ VERİRİZ"

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu söyleyen acılı baba; "Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim. Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. İnanmadım ilk önce, Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler." diyerek skandal olayı kamuoyuna duyurmuştu.