Cemal Metin Avcı'nın ifadeleri hep birbiriyle çelişti. Haksız tahrik indirimi için her şey ezberletilmiş. Soruşturmada ortada olmayan bir anda ortaya çıkan tanıklar var. Pınar Gültekin'in cesedi yandığı için Adli Tıp'tan gelen raporda kesin ölüm sebebi bilinemediği belirtiliyor. Buna rağmen mahkeme üst kuruldan rapor istedi. Biz bunun da olumlu geleceğini düşünmüyoruz. ABD'ye yazılan müzekkere de bu davayı sürüncemede bırakacaktır. Zaten cevap da verilmez. Bunun geri alınmasını, bu celse de talep edeceğiz. Yoksa biz buraya daha çok gelir gideriz" dedi.