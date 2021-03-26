Ünlü iş adamı Hamdi Akın'a kaza soruşturması!



ŞİKAYET OLURSA HAPİSLE YARGILANACAK

Oğuz Satıcı'nın beyin kanaması geçirmesine neden olan kazada şikâyet olması durumunda Akın'ın hapis cezasıyla yargılanacağı belirtildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 1983'te yapıldığını ve güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Avukat Öner Aybek SABAH'a şunları söyledi: "Şikâyet olursa taksirle yaralamadan dolayı hapis cezasıyla yargılama olur. Kanunun güncellenmesi gerekiyor.