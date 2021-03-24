24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu!

Son dakika haberine göre; 'nün uyarısının ardından gece saatlerinden itibaren 'da kar ve dolu yağışı kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkili oluyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Son dakika: İstanbul trafiğinde kar yoğunluğu!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

Yollar kısa sürede beyaza bürünürken trafikte aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı ve kazaların etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerde başladı.

Ankara ve İstanbulda kar yağışı ANKARA VE İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.45 itibarıyla yüzde 59 olarak ölçüldü.

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