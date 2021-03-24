AK Parti MKYK toplantısında yeni isimler! Görev değişiklikleri olacak mı? Kritik toplantı başladı

ABDURRAHİM KARAKOÇ'UN BÜYÜK OĞLU DA AK PARTİ MKYK'DA

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğlu Türk İslam Karakoç da, AK Parti MKYK'da yer aldı.

1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Cela kasabasında tamamladı. Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesi'nde başladı, Ankara Sincan Lisesi'nden, 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında bu yana Ankara Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta. BBP Ankara İl başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babası..

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç; Türk şiirine kazandırdığı "Mihriban", "İsyanlı Sükut", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Gel Gayrı", "Hasan'a Mektuplar", "Vur Emri" ve "Omuzumda Sevda Yükü" adlı eserleriyle tanınıyor. Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.