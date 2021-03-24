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AK Parti MKYK toplantısında yeni isimler! Görev değişiklikleri olacak mı? Kritik toplantı başladı

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.30'da başladı. Toplantıda yeni isimler de yer aldı. İşte o isimler...

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı MKYK toplantısı parti genel merkezindeki başladı.

Alevi kanaat önderlerinden , Ermeni cemaatinin tanınmış isimlerinden , şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğlu , Şeyh Sait'in torunu, 'ın yeğeni da; AK Parti MKYK'ya seçildi.

ALEVİ KANAAT ÖNDERİ AK PARTİ MKYK'DA

Alevi kanaat önderlerinden Metin Tarhan, AK Parti MKYK üyeleri arasında bulunuyor. Metin Tarhan, Alevi Dernekleri Federasyonu sözcüsü ve Erikli Baba Kültür Derneği Başkanlığı görevinde bulundu.

SEVAN SIVACIOĞLU DA AK PARTİ MKYK'DA
Ermeni cemaatinin tanınmış isimlerinden Sevan Sıvacıoğlu da, AK Parti MKYK'da yer aldı. Sıvacıoğlu, patrik seçiminde görev alan 12 kişilik heyet arasında yer aldı.

Sevan Sıvacıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1993-1999 yılları arasında eğitim ve öğretim gördü. 1999-2004 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı Cerrahi İhtisas Program'ında yer aldı. ve 'nde görev yaptı
Sıvacıoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob'un daha önce Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde geçirdiği ameliyata giren doktor heyetinde yer aldı.

ABDURRAHİM KARAKOÇ'UN BÜYÜK OĞLU DA AK PARTİ MKYK'DA

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğlu Türk İslam Karakoç da, AK Parti MKYK'da yer aldı.
1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü kasabasında doğdu. İlk ve ortaokulu Cela kasabasında tamamladı. Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesi'nde başladı, Ankara Sincan Lisesi'nden, 1988 yılında kazandığı 'nden 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında bu yana Ankara Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta. BBP Ankara İl başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Evli ve iki çocuk babası..

Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç; Türk şiirine kazandırdığı "Mihriban", "İsyanlı Sükut", "Hak Yol İslam Yazacağız", "Gel Gayrı", "Hasan'a Mektuplar", "Vur Emri" ve "Omuzumda Sevda Yükü" adlı eserleriyle tanınıyor. Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti.

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