MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı ve MHP'yi hedef alanlara tepki açıklaması geldi.

Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Alman Sol Parti'sinin, yandaş ve destek lobisinin Türkiye'yle kaygısı sırtlanın av kaygısından başka bir şey değildir." dedi.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Türkiye'dir, Türk milletinin kabul edilmiş duası, şükür nişanesidir. Hiç kimse boşa atıp dolu tutar mıyım diye heveslenmemelidir. MHP'ye faşist diyen Türklüğün ve Türkiye'nin yeminli hasmıdır." ifadelerine yer verdi.

İşte Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar...

Gün geçmiyor ki, partimizi hedefine alan karanlık söylemler şaibeli ve şüphelerin odağı haline gelmiş çevreler tarafından ortaya atılmamış olsun! Milliyetçi Hareket Partisi'yle Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor.