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AK Parti MKYK ve MYK listesi belli oldu! 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın tek aday olduğu kongrede, partinin MKYK ve MYK yönetimlerinin de değişmesi beklenirken yeni listeye ortaya çıktı. Peki, 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimler? Yeni listede hangi isimler var? MKYK üyeleri kimdir?

Giriş Tarihi: 24.03.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 16:15
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AK Parti MKYK ve MYK listesi belli oldu! 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimdir?

GENEL BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu.

Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır.

Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini sürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilik yaptı.

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerel seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğan döneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit ve çevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok proje geliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitaben yaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafından yayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, 4 ay kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 2001'de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (AK Parti) kurdu ve Kurucular Kurulu tarafından AK Parti'nin Kurucu Genel Başkanı seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK Parti'yi daha kuruluşunun ilk yılında Türkiye'nin en geniş halk desteğine sahip siyasî hareketi hâline getirdi ve 2002 yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara taşıdı.

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının önündeki yasal engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003'te Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu seçimde oyların yüzde 85'ini alan Erdoğan, 22. Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen Recep Tayyip Erdoğan, aydınlık ve sürekli kalkınan bir Türkiye idealiyle, hayatî öneme sahip birçok reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi. Buna paralel olarak ülke ekonomisi ve toplum psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ve on yıllardır çözülemeyen enflasyon kontrol altına alındı, itibarını yeniden kazanan Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Devletin borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen millî gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından "Sessiz Devrim" olarak adlandırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'ne giriş sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen başarılı girişimlerine ek olarak, akılcı dış politikası ve yoğun ziyaret-temas trafiğiyle Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle verimli ilişkiler geliştirilmesi konularında önemli adımlar attı. Tesis edilen istikrar ortamı iç dinamikleri harekete geçirirken, Türkiye'yi bir merkez ülke hâline getirdi. Türkiye'nin ticaret hacmi ve siyasal gücü, yalnız içinde bulunduğu coğrafî bölgede değil, uluslararası alanda da hissedilir düzeyde arttı.

Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde %46,6 oy alarak büyük bir zafer kazanan AK Parti'nin Genel Başkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 60. Hükûmeti'ni kurdu ve tekrar güvenoyu aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden de daha büyük bir zaferle çıktı ve % 49,8 oy alarak 61. Hükûmeti kurdu.

10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanlığına yeniden seçildi.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52.59 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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AK Parti MKYK ve MYK listesi belli oldu! 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimdir?

ABDDURAHİM FIRAT KİMDİR?

Abdurrahim Fırat,1966 yılında Erzurum'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamlayarak, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Erzurum Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır. 2007 ve 2011 yılında yapılan genel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldu. 2012 Haziran ayında yapılan AK Parti 4.Olağan Kongresinde Erzurum İl Yönetimine seçildi. Siyaset akademisi 10. ve 15.Dönem Kurslarını Erzurum İl birincisi olarak tamamladı. 2013 yılında en fazla üye kaydı yapan İl Yönetim Kurulu üyesi ödülünü aldı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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AK Parti MKYK ve MYK listesi belli oldu! 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimdir?

ABDURRAHMAN KURT KİMDİR?

Abdurrahman Kurt, 27 Haziran 1968'de Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Azize'dir.

Yüksek İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.Eyüp Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve İSKİ'de görev yaptı. Gönül Köprüsü Derneği Kurucu Başkanlığı yaptı. Diyarbakır Tarih, Kültür ve Turizm Derneği ile Diyarbakır Turizm Derneği Kurucu Üyeliklerinde bulundu.23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu.Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Kurt, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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AK Parti MKYK ve MYK listesi belli oldu! 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimdir?

AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ KİMDİR?

17 Mayıs 1990 doğumlu olan Ahmet Büyükgümüş, ilköğretimini Yalova'da tamamladı. 2009 yılında İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olan Büyükgümüş, aynı yıl ÖSS Türkiye 30'uncusu olarak Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'ne girdi.

2014 yılında Bölüm Birincisi olarak tamamladığı lisans eğitiminin ardından 2014-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden "Alexis de Tocqueville, Hayatı, Düşünceleri, Siyasal Faaliyetleri ve Sosyal Bilimsel Yöntemi" başlıklı teziyle Yüksek Lisans derecesi aldı. Aynı tarihler arasında eş zamanlı olarak da TDV İslam Araştırmaları Merkezi Araştırmacı Yetiştirme Programı'nı bitirdi.

2016-2018 yılları arasında İngiltere'de SOAS University of London'da akademik araştırmalarına devam etti. "İttifak Oluşumu ve Dağılması: Soğuk Savaş Sonrası NATO Üzerine Tartışmalar" başlıklı teziyle SOAS Uluslararası Siyaset Programı'ndan ikinci Yüksek Lisans derecesini alarak Türkiye'ye döndü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde Doktora eğitimine başladı. SETA Ankara, Kahire ve Washington DC ofislerinde staj programlarına katıldı. Ayrıca 2007-2014 yılları arasında Yalova Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Gençlik Meclisi Başkanı olarak çalıştı. Bu dönemde özellikle kadınlar, gençler ve engellilere yönelik projelerde görev aldı.

Akademik çalışmalarının yanı sıra AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç dönem çeşitli siyasi görevlerde bulundu. 11 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde AK Parti Gençlik Kolları Başkanı seçildi. İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde Arapça bilen Ahmet Büyükgümüş, 2015 yılından bu yana Reyyan Büyükgümüş ile evlidir. 27. Dönem Yalova Milletvekilidir

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AK Parti MKYK ve MYK listesi belli oldu! 2021 AK Parti MKYK ve MYK üyeleri kimdir?

AHMET GÜNDOĞDU KİMDİR?

1 Ocak 1961'de Gümüşhane Torul ilçesi Söğüteli köyünde doğdu. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir.

Öğretmen; İlk öğrenimini köyünde; Erdemli İmam Hatip Lisesinde başladığı orta öğrenimini de Giresun İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.Bakırköy Ticaret Lisesinde öğretmenlik yaptı. Askerliğini Kars-Selim Lisesinde Yedek Subay Öğretmen olarak tamamladı. Milli Gençlik Vakfı ve Öğretmenler Vakfı Yöneticiliği, Eğitim-Bir-Sen Bakırköy İlçe Başkanlığı, İstanbul Şube Sekreterliği, Marmara Bölge Başkanlığı, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlığı; Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığı, Memur-Sen Genel Başkanı sıfatıyla; Ekonomik ve Sosyal Konsey, Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi, Anayasa Platformu ve Akil İnsanlar Heyeti Üyeliği görevlerinde bulundu.TBMM İdare Amiri olarak görev yapmaktadır.Orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Gündoğdu, evlidir.