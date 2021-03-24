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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne MHP geniş heyetle katıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye'yi hedeflerine Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne MHP'yi temsilen TBMM Başkanvekili , Genel Başkan Yardımcıları , , ve MYK Üyesi katıldı. " ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne MHP geniş heyetle katıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye'yi hedeflerine Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunacağı kongreye, Cumhur İttifakı'ndan 'ni temsilen TBMM Başkanvekili , Genel Başkan Yardımcıları , , ve MYK Üyesi katıldı.



Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Çevre ve Şehircilik Bakanı , Gençlik ve Spor Bakanı , İçişleri Bakanı , Tarım ve Orman Bakanı , Ticaret Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı da kongrede yer aldı.


Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum.

2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz." dedi.

Öte yandan kongrede, 'e ait "İstikamet İstikbal, Tek Kalp, İman Varsa İmkan Vardır" şarkıları çalınırken, kongreyi izlemeye gelen vatandaşlar tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

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