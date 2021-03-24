



Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum.

2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz." dedi.



Öte yandan kongrede, Ceyhun Çelikten'e ait "İstikamet İstikbal, Tek Kalp, İman Varsa İmkan Vardır" şarkıları çalınırken, kongreyi izlemeye gelen vatandaşlar tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.