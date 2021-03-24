AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne MHP geniş heyetle katıldı! Başkan Erdoğan: Türkiye'yi hedeflerine Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne MHP'yi temsilen TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Nevin Taşlıçay katıldı. "Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum." diyen Başkan Erdoğan, "Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, ardından da 2053 vizyonuna Cumhur İttifakı'yla kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Vizyonu ile ilgili açıklamalarda bulunacağı kongreye, Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsilen TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Nevin Taşlıçay katıldı.
Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da kongrede yer aldı.
Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Milliyetçi Hareket Partisi ve Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum.
2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek 21'inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz." dedi.
Öte yandan kongrede, Ceyhun Çelikten'e ait "İstikamet İstikbal, Tek Kalp, İman Varsa İmkan Vardır" şarkıları çalınırken, kongreyi izlemeye gelen vatandaşlar tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.