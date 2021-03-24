AK Parti MKYK üyeleri kimlerdir? İşte AK Parti MKYK tam liste...
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK listesi açıklandı. AK Parti MKYK üye sayısının 50'den 75'e çıkarıldığı bildirildi. Başkan Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin açılış konuşmasına tüm illeri selamlayarak başladı. Peki, AK Parti MKYK üyeleri kimlerdir? İşte AK Parti MKYK tam liste...
AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu. MKYK listesinde 50 olan asıl üye sayısı 75'e, 25 olan yedek üye sayısı da 35'e çıkarıldı. MKYK üyelerinin belli olmasıyla listede yer alan isimler bu kapsamda vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYELER
Abdurrahim Fırat
Abdurrahman Kurt
Ahmet Büyükgümüş
Ahmet Gündoğdu
Ahmet Sami Ceylan
Alaattin Parlak
Ali İhsan Yavuz
Ayhan Salman
Ayşe Böhürler
Bayram Şenocak
Behiye Eker
Bekir Bozdağ
Belgin Uygur
Binali Yıldırım
Burhan Kayatürk
Burhan Sakallı
Bülent Tüfenkçi
Büşra Paker
Cem Şahin
Cüneyt Yüksel
Çiğdem Karaaslan
Derya Yanık
Efkan Ala
Emine Zeybek
Emre Ete
Erkan Kandemir
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Fatma Güldemet Sarı
Hacı Bayram Türkoğlu
Haluk İpek
Hamza Dağ
Hasan Sert
Hayati Yazıcı
İbharim Halil Yıldız
İsa Sinan Göktaş
İsmail Cenk Dilberoğlu
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfiye Selva Çam
Mehmet Ali Zengin
Mehmet Kasım Gülpınar
Mehmet Nil Hıdır
Mehmet Özhaseki
Menderes Türel
Metin Bulut
Metin Külünk
Metin Tarhan
Murat Baybatur
Mustafa Köse
Mustafa Şen
Mustafa Yel
Mücahit Birinci
Numan Kurtulmuş
Nurcan Dalbudak
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Ömer Çelik
Ömer İleri
Özlem Zengin
Öznur Çalık
Resul Kurt
Seda Sarıbaş
Sevan Sıvacıoğlu
Sevgi Yiğit
Sumru Altuğ
Sunay Karamık
Şamil Tayyar
Şaziye Gündüz
Şebnem Koçakelçi
Tahir Akyürek
Tuba Vural Çokal
Türk İslam Karakoç
Vedat Demiröz