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HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı! Nevruz kutlamasında skandal sözler

Polisin kolunu ısırmasıyla tanınan 'li , Nevruz kutlamasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi. 'da HDP'nin organize ettiği nevruz programında konuşan Aydeniz, 'da cezasını çeken örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürerek, "Onun için diyoruz ki; bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın. Barışın muhatabı İmralı'dadır" dedi.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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HDP'li Saliha Aydeniz teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı! Nevruz kutlamasında skandal sözler

Van Valiliği'nden alınan izinle dün HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlaması, Van Kalesi'nin güneyinde bulunan Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı.

Kutlamada konuşan Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı.

Saliha Aydeniz, İmralı'da cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürdü.

"TECRİDİ KALDIRIN"
Sözlerine "Sayın Abdullah Öcalan" diye başlayan Aydeniz, "Bu tecrit savaş politikalarında ısrar demektir. Bu tecrit halkları saymamaktır, birlikte yaşam iradesine karşı çıkmaktır. Onun için tecridin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Barışa susadığını gördü. Sayın Abdullah Öcalan dünyada benzeri olmayan İmralı işkence sisteminde direniyor. İmralı sistemi işkence sistemidir. Onun için diyoruz ki bu halka bakın ve bir an önce tecridi kaldırın" diye konuştu.

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