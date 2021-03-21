HDP'nin Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yapıldı!
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde nevruz etkinliğinin yapıldığı alanda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı. Polis ekiplerince terör örgütünü simgeleyen poster ve bez parçaları açılmasına müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelenler polis noktasında üst aramasından geçirildi. Katılımcılar HES kodu uygulaması ile alana alındı.
Etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katıldı.
Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenen etkinlikte müzik yayını yapıldı, nevruz ateşi yakıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ELEBAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN
Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı.
Polis ekiplerince terör örgütünü simgeleyen poster ve bez parçaları açılmasına müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu.
Öte yandan alanda, 21 Mart 2017'de Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isteyen ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Kemal Kurkut anıldı.