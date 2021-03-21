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HDP'nin Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yapıldı!

'da öncülüğünde etkinliğinin yapıldığı alanda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı. Polis ekiplerince terör örgütünü simgeleyen poster ve bez parçaları açılmasına müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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HDP'nin Diyarbakır'daki nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası yapıldı!

'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için alana gelenler polis noktasında üst aramasından geçirildi. Katılımcılar HES kodu uygulaması ile alana alındı.

Etkinliğe, Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve bazı HDP'li milletvekilleri katıldı.

Nevruz kutlamalarında terör propagandası! NEVRUZ KUTLAMALARINDA TERÖR PROPAGANDASI!

Sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenen etkinlikte müzik yayını yapıldı, ateşi yakıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN ELEBAŞI ÖCALAN LEHİNE SLOGAN

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açıldı.

Polis ekiplerince terör örgütünü simgeleyen poster ve bez parçaları açılmasına müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu.

Öte yandan alanda, 21 Mart 2017'de Diyarbakır'daki nevruz etkinliğine elinde bıçakla girmek isteyen ve "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu hayatını kaybeden anıldı.



Nevruz kutlamalarında terör propagandası! NEVRUZ KUTLAMALARINDA TERÖR PROPAGANDASI!
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