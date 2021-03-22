Son dakika: Güneydoğu'da mavi sevinci! Başarının sırrını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş A Haber'de anlattı

"VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gerçekten Mardinli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde takip ederek kurallara uymaya çalıştılar. Çünkü biz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararların ışığında götürmeye çalışıyoruz. Kurallara vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar uymaya çalıştılar.