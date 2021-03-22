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Son dakika: Güneydoğu'da mavi sevinci! Başarının sırrını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş A Haber'de anlattı

Kovid-19'da en az vaka sayısı 'da. Peki Güneydoğu'da vaka sayıları neden az? Nasıl başardılar? Detayları muhabiri aktardı.  Valisi Kovid-19’la mücadeleyi A Haber canlı yayınında anlattı.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: Güneydoğu'da mavi sevinci! Başarının sırrını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş A Haber'de anlattı

En az koronavirüs vakaları kısıtlamasız 'da. Peki Güneydoğu'da vaka sayıları neden az? Nasıl başardılar? Detayları muhabiri aktardı. Valisi Kovid-19'la mücadeleyi A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gerçekten Mardinli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde takip ederek kurallara uymaya çalıştılar. Çünkü biz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 'nun almış olduğu kararların ışığında götürmeye çalışıyoruz. Kurallara vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar uymaya çalıştılar.

BAŞARININ SIRRI NE?

Teknik olarak biz bir takım çalışmalar yaptık. Hastanelerimizdeki yoğun bakım servislerimizi tekrar gözden geçirdik ilk aylarda. Yeniden dizayn yapıldı. Denetimlerimiz çok iyiydi. Yaklaşık 3 bin tane personelimiz şu an sahada. Dinamik bir süreci başlattık.

Bizim vatandaşlardan isteğimiz maske konusunda olsun, temizlik ve hijyen konusunda mesafe konusunda çok duyarlı olmasını istiyoruz. Bunlara dikkat edersek çok başarılı olacağımıza inanıyorum.

Mavi sevinci! Vali başarının sırrını anlattı MAVİ SEVİNCİ! VALİ BAŞARININ SIRRINI ANLATTI

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