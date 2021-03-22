Son dakika: Güneydoğu'da mavi sevinci! Başarının sırrını Mardin Valisi Mahmut Demirtaş A Haber'de anlattı
Kovid-19'da en az vaka sayısı Güneydoğu'da. Peki Güneydoğu'da vaka sayıları neden az? Nasıl başardılar? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Kovid-19’la mücadeleyi A Haber canlı yayınında anlattı.
En az koronavirüs vakaları kısıtlamasız Güneydoğu'da. Peki Güneydoğu'da vaka sayıları neden az? Nasıl başardılar? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Kovid-19'la mücadeleyi A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Gerçekten Mardinli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde takip ederek kurallara uymaya çalıştılar. Çünkü biz bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Bilim Kurulu'nun almış olduğu kararların ışığında götürmeye çalışıyoruz. Kurallara vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar uymaya çalıştılar.
BAŞARININ SIRRI NE?
Teknik olarak biz bir takım çalışmalar yaptık. Hastanelerimizdeki yoğun bakım servislerimizi tekrar gözden geçirdik ilk aylarda. Yeniden dizayn yapıldı. Denetimlerimiz çok iyiydi. Yaklaşık 3 bin tane personelimiz şu an sahada. Dinamik bir süreci başlattık.
Bizim vatandaşlardan isteğimiz maske konusunda olsun, temizlik ve hijyen konusunda mesafe konusunda çok duyarlı olmasını istiyoruz. Bunlara dikkat edersek çok başarılı olacağımıza inanıyorum.