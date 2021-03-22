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Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma: 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığının merkez ilçesinde dün düzenlenen kutlamasında "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021
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Diyarbakır'da terör örgütü propagandası yapılan nevruz etkinliğine soruşturma: 81 kişiden 13'ü gözaltına alındı

öncülüğünde dün gerçekleştirilen etkinlikte terör örgütü 'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldığı, örgütü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posterinin açıldığı tespit edildi.

Başsavcılık, bu kapsamda etkinlikle ilgili soruşturma başlattı.

Etkinlikte yasa dışı eylemlerde bulundukları tespit edilen 81 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bu kişilerden gözaltına alınan 13'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

'ın merkez ilçesinde HDP öncülüğünde etkinliği düzenlenmiş, etkinliğe, HDP Eş Genel Başkanı , Başkanı ve bazı HDP'li milletvekilleri katılmıştı.

Alanda zaman zaman terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile elebaşının posteri açılmıştı.

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Nevruz kutlamalarında terör propagandası! NEVRUZ KUTLAMALARINDA TERÖR PROPAGANDASI!

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