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Polis Nevruz kutlamalarında terör propagandasına geçit vermedi

’da sabah saatlerinde başlayan Nevruz kutlamalarında polis, terör örgütü PKK lehine slogan atılmasına ve örgütü destekleyen şarkıların çalmasına müsaade etmedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Polis Nevruz kutlamalarında terör propagandasına geçit vermedi

Şanlıurfa'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından organize edilen Nevruz etkinliği, 11 Nisan Stadyumunun yanındaki boş alanda gerçekleştirildi.

Programa katılanlar, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanarak ve üst aramasından geçirilerek içeri alındı. Etkinliğe girişte örgütü simgeleyen bez parçalarına da el konuldu.

Programda bir ara terör örgütü PKK lehine sloganlar atan gruba polis, anonsla uyarıda bulundu. Polis, sloganların tekrarı halinde müdahalede bulunulacağını duyurdu.

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